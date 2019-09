Mario Mandzukic, offerta irrinunciabile dal Qatar per l’attaccante della Juventus, escluso dalla lista Champions di Maurizio Sarri. Tutti i dettagli.

E’ lui il secondo escluso di lusso della lista Champions insieme ad Emre Can: Mario Mandzukic è sulla lista dei partenti ma, a differenza del centrocampista turco che rimarrà almeno fino a gennaio, le strade dell’attaccante ed i bianconeri si potrebbero dividere anche prima. E’ arrivata un’offerta davvero irrinunciabile dal Qatar, tutti i dettagli.

Mandzukic in Qatar, Calciomercato Juventus: dettagli offerta irrinunciabile

Alla Juve sono arrivate tre offerte da parte di altrettante formazioni qatariote: l’Al-Duhail, l’Al-Rayyan ed Al-Gharafa. Andiamo con ordine. La prima di queste tre, in cui milita anche un ex bianconero, il difensore Mehdi Benatia, si era parlato proprio di uno scambio con il centrale marocchino, soprattutto dopo che Giorgio Chiellini si è infortunato e ne avrà per alcuni mesi. L’affare, però, non è andato in porto.

La terza squadra di queste, invece, sembra avere cambiato obiettivo: si tratta di Miguel Borja che attualmente gioca nel Palmeiras. E’ l’Al Rayyan quindi l’unica compagine tra le tre ad essere rimasta in corsa e sembra davvero fare sul serio.

L’offerta del club è di 5 milioni di euro per il cartellino del giocatore ed un ingaggio di circa 12 milioni di euro a stagione; la Juventus ne chiede, per lasciarlo partire, almeno 10 nonostante il contratto in scadenza del croato nel giugno 2021. Insomma, la Qatar Star League attende il croato: Mandzukic arriverà? Il calciomercato chiuderà il 30 novembre: c’è ancora tempo.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK