David De Gea alla Juventus è una possibilità concreta. I bianconeri potrebbero mettere a segno un super colpo a parametro zero

Se dovesse arrivare però di certo partirà Szczesny, perché sarebbe impossibile far convivere due portieri di questa caratura. Di certo ci troviamo di fronte a due calciatori di assoluto spessore e in grado di far fare il salto di qualità alle loro squadre.

De Gea alla Juventus, Calciomercato: ceduto Szczesny?

De Gea alla Juventus è una possibilità importante per la squadra bianconera, pronta a un salto di qualità che potrebbe regalare sorprese non da poco come la cessione del portiere polacco attualmente titolare.

