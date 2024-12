“Rigorino stile Inter”: Juventus-Bologna non è ancora finita

Juventus-Bologna è l’ennesima partita della discordia di questa stagione, nuove polemiche in arrivo per il club bianconero.

Per la Juventus è quasi tornato il momento di scendere in campo per la Champions League, questa sera ci sarà la super sfida casalinga contro il Manchester City, ma gran parte dei pensieri sono ancora per quello che è successo lo scorso fine settimana contro il Bologna.

Sfida d’alta classifica andata tutto sommato bene per la Vecchia Signora che contro l’ex squadra di Thiago Motta per poco non rischiava di andare incontro ad un altro brutto scivolone. La vittoria continua a mancare da inizio novembre, l’ultima risale al match con il Torino nel derby, ma almeno non è arrivata una pesante sconfitta nello scontro diretto.

Pareggio in extremis da parte della Juve che è riuscita a trovare il goal del definitivo 2-2 grazie a Samuel Mbaulga, protagonista a trecentosessanta gradi del match contro i felsinei. Quando la sfida è ormai finita in archivio da un pezzo, in giro c’è ancora chi continua a parlare di Juventus-Bologna.

Juventus, è ancora polemica: è successo dopo la sfida con il Bologna

E la sensazione è che se ne parlerà anche nei prossimi mesi. Chi non è rimasto soddisfatto di quello che ha visto è stato il giornalista Antonello Angelini che, attraverso il suo profili X, non ha risparmiato nessuno. Ad essere finito nelle grinfie dell’opinionista è stato soprattutto l’arbitro dell’incontro, il signor Matteo Marchetti, che secondo l’esperto sarebbe stato autore di una prova insufficiente.

“Il peggiore della Serie A” ha tuonato Angelini che ha puntato il dito contro il direttore di gara accusandolo di non essere abbastanza bravo quando si tratta di prendere decisioni importanti. “Ha permesso al Bologna di tuffarsi e di fare sceneggiate” ha poi proseguito il giornalista che ha spiazzato un po’ tutti suo social. Tra gli episodi dubbi si è parlato tanto anche un potenziale calcio di rigore non fischiato ai danni proprio di Mbangula.

“Manca anche un rigorino in stile Inter” è stato il commento piccato che il giornalista ha voluto regalare su X. Insomma, tante polemiche non solo dopo Juventus-Bologna ma all’interno di una stagione che si sta rivelando più difficoltosa del previsto. Il girone d’andata non è ancora terminato e se ne sono già viste di tutti i colori. La cosa certa fino ad ora, è che gli arbitri sono stati assoluti protagonisti e purtroppo quasi mai in maniera positiva.