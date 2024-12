Vlahovic saluta la Juve a gennaio: chiamata decisiva

Calciomercato Juventus, Vlahovic saluta i bianconeri già a gennaio. Assalto programmato da parte del club e chiamata decisiva

Un’offerta irrinunciabile sotto l’aspetto economico che, condita dalla questione rinnovo contrattuale, potrebbe portare all’addio di Vlahovic già nel prossimo mese di gennaio.

Inutile parlare ancora di quello che è l’accordo con il giocatore, sappiamo benissimo come stanno le cose, meglio concentrarsi sulle informazioni che arrivano dall’Inghilterra e precisamente da Team Talk che svela quello che è un vero e proprio assalto programmato per il prossimo mese, quando ci sarà la possibilità per tutte le squadre di piazzare degli innesti per la seconda parte della stagione cercando di raggiungere gli obiettivi prefissati. Il calciomercato cosiddetto di riparazione è assai importante e negli ultimi anni alla Continassa ha portato dei volti importanti. Quest’anno, però, potrebbe anche portare ad un doloroso addio.

Assalto dell’Arsenal: 70 milioni per Vlahovic

Il sito citato prima sottolinea come i Gunners, ormai, abbiano preso una decisione: Isak del Newcastle costa troppo, si sfora il muto dei 120milioni di euro, quindi tutte le attenzioni della squadra di Arteta saranno sulla punta serba della Juventus che questa sera, nella gara di Champions League contro il Manchester City, giocherà dall’inizio e avrà un compito importante: cercare di dimostrare che a certi livelli ci può stare. Magari anche l’Arsenal cercherà di capire se è il caso di affondare il colpo subito.

Difficilmente, comunque, dipenderà dalla prestazione di questa sera: i londinesi ormai sembrerebbe abbiano deciso di preparare l’offerta che potrebbe essere recapitata a Giuntoli nelle prossime settimane. E davanti a tutti quei soldi è sempre difficile dire di no. Certo, rimarrebbe aperta una voragine nell’attacco di Motta, vista anche l’assenza dall’inizio della stagione di Milik, quindi è un caso da studiare bene per capire se c’è l’immediata possibilità di prendere un sostituto all’altezza. Magari potrebbe essere Zirkzee dello United o magari David del Lille, anticipando le concorrenti e presentando un’offerta ai francesi. Le grandi manovre sono iniziate.