Paulo Dybala lascia la Juventus a gennaio? All’apertura del calciomercato i bianconeri valuteranno tre offerte provenienti dall’estero: la Joya ci pensa.

E’ un futuro ancora tutto da scrivere quello di Paulo Dybala: il giocatore numero dieci della Juventus, infatti, deve ancora capire quale sarà il suo futuro ma intanto continua a non trovare spazio all’interno delle rotazioni di Maurizio Sarri nonostante le dichiarazioni di inizio stagione che lo dichiaravano centrale all’interno del progetto.

Al momento la Vecchia Signora ha sul piatto tre offerte importanti per i bianconeri da valutare sicuramente nel prossimo futuro: la prima è quella del Tottenham che già in estate aveva provato a sondare il terreno salvo poi tirarsi indietro dopo la chiusura del calciomercato in Premier League.

Il secondo top club interessato è il Manchester United, anche se la pista si sta lentamente raffreddando, mentre il terzo ed ultimo club interessato è quello più importante e che sembra voler fare maggiormente gli sforzi per portarlo via dalla Juve: stiamo parlando del Psg che stravede per lui soprattutto nella figura di Leonardo.

Dybala non ha ancora deciso del suo futuro ma una cosa è certa: tutto passerà dalle mani di Fabio Paratici e se continuerà a non trovare spazio la decisione sarà inevitabile.

