Infortunio Under, stop in nazionale per il calciatore della Roma

Infortunio Under, si ferma il calciatore della Roma durante l’allenamento della gara con la maglia della sua nazionale, la Turchia.

Cengiz Under si ferma per infortunio. Il turco della Roma è così il quinto che si ferma in casa giallorossa. Il ragazzo ha accusato un fastidio al bicipite femorale destro, probabilmente un problema muscolare. Al momento è impossibile fare diagnosi, il calciatore si sottoporrà a esami strumentali.

Infortunio Under, stop in nazionale

Oltre a Cengiz Under per infortunio si sono fermati Leonardo Spinazzola (lesione al bicipite femorale sinistro), Diego Perotti (lesione miotendinea), Davide Zappacosta (lesione al soleo) e Javier Pastore (problemi muscolari in preparazione). A questi si devono aggiungere i ko di Patrick Schick, Bianda e Maxime Gonalons che però sono stati ceduti nel calciomercato estivo.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK