Dybala lascia la Juventus? Calciomercato: due offerte per la Joya

E’ sempre più lontano dalla Juventus il futuro di Paulo Dybala. Il ragazzo argentino classe 1993, infatti, è oggetto del desiderio di due club che probabilmente i tifosi non si aspettano possano essere interessati alla Joya.

Dybala lascia la Juventus? Calciomercato: due offerte sul piatto

Sul talento argentino, che non è stato convocato con la sua Argentina per questa pausa Nazionali, sembrerebbe aver effettuato un sondaggio il Real Madrid, pronto a mettere sul piatto una cifra importante per accaparrarsi il ragazzo.

La seconda proposta, al momento soltanto informale, arriverebbe dall’Inghilterra: il Tottenham, infatti, sarebbe tornato nuovamente alla carica per l’ex Palermo che ormai tra le fila della Juve non trova più spazio.

Al momento questi sono soltanto rumors, ma è giusto riportare tutte le ultimissime news di calciomercato così da poter informare tutti i tifosi bianconeri, i quali hanno già espresso il loro parere: la Joya non si tocca. La società, però, la vede diversamente.

