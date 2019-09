Infortunio De Sciglio, Juventus: è più grave del previsto

L’infortunio di Mattia De Sciglio non destava particolari preoccupazioni subito dopo la fine della gara contro il Napoli. Un problema muscolare che sembrava di poco conto, ma invece non è proprio così.

De Sciglio è uscito durante la sfida contro il Napoli per un problema muscolare che sembrava risolvibile con qualche giorno di riposo, ma così non è. Infatti, il terzino avrebbe riportato una lesione muscolare, cosa ben più grave.

De Sciglio preoccupa Sarri, il difensore fuori un mese

Maurizio Sarri ha di fatto De Sciglio, Danilo e Alex Sandro come terzini, con l’aiuto da jolly di Juan Cuadrado sull’out di destra. L’inforunio dell’ex Milan mette in pre allarme la Juventus in vista dei prossimi delicati impegni in campionato e Champions League.

Infatti, come si legge dal comunicato Juventus, non si conoscono i tempi di recupero, il che fa pensare ad un problema più grave del previsto: “Mattia De Sciglio ha svolto esami diagnostici presso il J|Medical, a seguito dell’infortunio che ha costretto il giocatore a lasciare anzitempo il campo durante Juve-Napoli. Gli accertamenti hanno evidenziato una lesione di basso grado a carico del muscolo bicipite femorale della coscia sinistra. Tra dieci giorni circa verranno ripetuti nuovi esami, per definire con esattezza i tempi del suo rientro in campo”.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK