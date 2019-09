Mertens alla Juventus? Maurizio Sarri lo conosce molto bene e a Torino potrebbe arrivare a parametro zero l’estate prossima quella del 2020.

Secondo Repubblica per il calciatore belga al momento ci sarebbero tre opzioni e cioè Cina, Mls League o appunto Belgio. Attenzione però perché Mertens ha ancora molto da dare e a Torino potrebbe trovare in Cristiano Ronaldo un calciatore in grado di valorizzare ulteriormente la sua velocità.

Mertens alla Juventus, Calciomercato: colpo a parametro zero

Mertens è attaccante di grande rapidità e tecnica, giocatore in grado di fare la differenza. Proprio Maurizio Sarri gli ha cambiato la carriera quando l’ha trasformato da esterno in falso nove, permettendogli di giocare più vicino alla porta avversaria.

Questo ha incrementato di non poco le sue reti, facendolo diventare un calciatore in grado di saper saltare l’uomo e di fare la differenza quando corre nello spazio. Sarà molto interessante vedere se sarà in grado davvero di passare da Napoli a Torino come fece Gonzalo Higuain.

