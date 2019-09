Pjaca torna in gruppo, Juventus: sarà un colpo in attacco?

Marko Pjaca torna in gruppo e i tifosi della Juventus sognano di vederlo rilanciare proprio in bianconero. Un calciatore molto sfortunato che è reduce da due anni di problemi fisici.

Il croato era arrivato a Torino con la nomina di nuovo Cristiano Ronaldo, pagato attorno ai 25 milioni di euro dalla Dinamo Zagabria dopo un grande Europeo. Nella prima stagione in bianconero aveva faticato ad ambientarsi e proprio dopo il gol contro il Porto negli ottavi di finale di Champions League si era infortunato in nazionale al crociato.

Pjaca oggi torna in gruppo, ma che sofferenza. Il calciatore era poi approdato l’anno scorso alla Fiorentina dopo sei mesi in prestito allo Schalke 04. In viola la numero 10 non gli aveva portato fortuna, perché un altro brutto infortunio l’aveva messo ko ancora da un crociato. Che possa essere un acquisto per i bianconeri?

