Adrien Rabiot vuole prendersi la maglia da titolare nella Juventus: il centrocampista vuole raggiungere l’obiettivo. Ecco che cos’ha fatto durante la sosta.

La voglia di tornare in campo di Adrien Rabiot è davvero tantissima e si vede. Il centrocampista classe 1995 della Juventus, arrivato in estate a parametro zero dopo essersi svincolato con il Psg, ha colto l’occasione di questa sosta per le Nazionali per allenarsi ancora più duramente e ritornare al più presto in forma. Un gesto davvero apprezzato da Maurizio Sarri.

Juventus, Rabiot titolare con la Fiorentina? Sarri ci pensa

Al momento il giocatore in campionato non ha giocato ancora nemmeno un minuto, chiuso da Khedira che è parso decisamente più avanti di condizione rispetto a lui.

Allo stesso tempo, però, questa voglia di ritornare protagonista, dopo un anno in Francia passato ai margini, potrebbe essere la rivalsa più forte per un ragazzo dal talento cristallino in cui Maurizio Sarri crede moltissimo.

Insomma, il ragazzo vuole tornare protagonista e sabato potrebbe avere la sua chance contro la Fiorentina: sarà titolare oppure no? E’ presto per dirlo, staremo a vedere.

