Calciomercato Juventus: retroscena sul mercato e Cristiano Ronaldo. CR7 avrebbe chiamato un ex compagno al Real Madrid ma lui avrebbe rifiutato.

L’indiscrezione arriva direttamente da Don Balon e, se confermata, rappresenterebbe un vero e proprio smacco per Cristiano Ronaldo. Il giocatore, appena rientrato dopo la partita di ieri con il Portogallo, avrebbe chiamato alla Juventus James Rodriguez, suo ex compagno di squadra al Real Madrid, ma lui avrebbe clamorosamente rifiutato di trasferirsi in Italia.

Calciomercato Juventus: Ronaldo snobbato da James Rodriguez

Come tutti sappiamo, le fatidiche telefonate di CR7 sono molto importanti, seppur informalmente, a livello del mercato ed un suo invito potrebbe aprire molte porte.

Zidane del resto non sta concedendo moltissimo spazio al ragazzo che ha anche un passato al Bayern Monaco. Il ragazzo, che in estate è stato accostato al Napoli, avrebbe quindi potuto trasferirsi in bianconero o, per lo meno, avrebbe avuto la possibilità di avere un contatto diretto con Fabio Paratici, che è un suo grande estimatore.

Alla fine, però, il ragazzo ha preferito rimanere tra le fila dei Blancos i quali, tuttavia, difficilmente gli concederanno molto spazio, soprattutto perchè il tecnico delle Merengues non vede un titolare inamovibile il ragazzo che, siamo sicuri, alla Juve avrebbe senz’altro trovato più spazio.

Staremo a vedere come proseguirà la vicenda: non è da escludere che, tra qualche mese, a gennaio, quando molto probabilmente le porte del Real Madrid si chiuderanno ancora di più per lui, il ragazzo possa riavvicinarsi all’Italia, Napoli o Juventus sono alla finestra.

