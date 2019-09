Juventus, Sarri come sta? La salute del tecnico è un mistero

Come sta Maurizio Sarri? Le condizioni di salute dell’allenatore della Juventus sono un mistero, la società non ne parla ma lui torna in panchina.

Le condizioni di salute del tecnico dei bianconeri sono un vero e proprio mistero. Nè l’allenatore né la Juventus hanno più rilasciato un comunicato ufficiale riguardo alla polmonite che ha afflitto l’uomo, ma intanto lui torna in panchina contro la Fiorentina a guidare la sua squadra.

Sarri come sta? Mistero in casa Juventus

Per quel che sappiamo, ma facciamo ipotesi soltanto, Sarri è guarito dalla polmonite che lo affliggeva e, come già annunciato tempo fa da Nedved e Paratici, ritornerà regolarmente a seguire i suoi giocatori da bordo campo.

Allo stesso tempo, però, non siamo sicuri che il problema sia debellato e che non ci sia sotto altro: sicuramente una risposta più chiara l’avremo domani in conferenza stampa pre Fiorentina Juventus quando l’allenatore della Vecchia Signora parlerà ai giornalisti.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK