Che futuro per Mario Mandzukic? Questa è la domanda che si fanno molti tifosi juventini, ma non solo. L’attaccante croato è stato escluso dalla lista Champions e non sarebbe nei piani dell’allenatore dei bianconeri Maurizio Sarri. Una decisione che l’ex Bayern avrebbe mal digerito, vivendo da vero e proprio separato in casa.

Tutto nasce prevalentemente dal fatto che Fabio Paratici non è riuscito a piazzare il 33enne nell’ultima sessione di mercato estivo. Ed è per questo che il destino di Mandzukic appare un vero e proprio rebus, visti che sono pochi i campionati in cui si possono ancora chiudere trattative in entrata. Tra questi c’è il Qatar. L’ipotesi sembrava in un primo momento affascinare il buon Mario, ma, secondo le ultime indiscrezioni riportate dalla stampa croata, questo avrebbe respinto le offerte di alcune squadre arabe. Insomma, l’attaccante potrebbe allora restare alla Juventus, provando a far cambiare idea Sarri. Ipotesi che però, quantomeno al momento appare abbastanza improbabile. Il suo destino appare quindi essere quello da fuori rosa fino a gennaio, quando riaprirà ufficialmente il calciomercato. Una fine a dir poco travagliata di un rapporto segnato da tante emozioni.

