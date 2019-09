Dybala infuriato, Fiorentina Juventus: la rabbia della Joya in panchina!

Paulo Dybala infuriato in panchina durante Fiorentina Juventus? La possibile frustrazione della Joya per le scelte di Maurizio Sarri. L’indiscrezione.

Non l’avrà presa bene l’ingresso di Federico Bernardeschi al posto dell’infortunato Douglas Costa durante Fiorentina Juventus. La Joya, anche questa volta, è rimasto in panchina a guardare i compagni giocare, ma lo stop forzato, purtroppo, del brasiliano avrebbe potuto essere una grande chance per lui, ma Sarri gli ha preferito l’ex di turno.

Dybala arrabbiato? Fiorentina Juventus: la scelta di Sarri

Al momento questa rimane solo un’ipotesi ma non sarebbe la prima volta che il giocatore si arrabbierebbe per una scelta tecnica che lo “penalizza”.

L’infortunio di Douglas Costa e l’ingresso di Bernardeschi, però, rimane un segnale importante da parte della società: la Joya non fa più parte del progetto o quantomeno non è più così fondamentale come lo è stato negli anni passati.

Staremo a vedere se questa indiscrezione verrà confermata oppure se non lo sarà, ma una cosa è certa: all’Artemio Franchi il suo mancato ingresso nel primo tempo è un ulteriore segnale del fatto che a gennaio il ragazzo classe 1993 potrebbe cambiare aria.

