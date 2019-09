L’infortunio di Pjanic sembrava non preoccupare la Juventus, ma ora è salita un po’ la tensione considerando anche le polemiche su ieri.

Il centrocampista bosniaco ha abbandonato l’Artemio Franchi di Firenze alla fine del primo tempo per un problema muscolare, ma quanto starà fuori? Alcuni parlano addirittura di vederlo in campo con l’Atletico Madrid, altri del rischio che la sua assenza possa essere prolungata. Aumentano i dubbi.

Infortunio Pjanic, Juventus: quanto starà fuori?

L’infortunio di Pjanic preoccupa meno di quello di Douglas Costa, ma si riflette anche sulle sue condizioni. Dopo Fiorentina Juventus il tecnico Maurizio Sarri ha parlato di botta a un muscolo già colpito in settimana in allenamento. Il ragazzo pare pronto già per l’Atletico, ma c’è da aspettare le visite mediche.

Pjanic in questi ultimi anni ha dimostrato una certa fragilità dal punto di vista muscolare e non è da escludere che questa ricaduta possa tenerlo fuori a lungo. C’è da attendere gli esiti, ma c’è chi pensa possa essere un lungo stop.

