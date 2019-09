Atletico Madrid Juventus probabili formazioni, i bianconeri potrebbero mandare in campo tre calciatori che non hanno mai giocato.

Ci avviciniamo alla sfida tra i bianconeri e gli spagnoli, che dopodomani apriranno la loro Champions League con una sfida ad altissima tensione. Maurizio Sarri ha già individuato alcune sorprese che potrebbero spiazzare anche i giornalisti che oggi parlano ancora di 4-3-3.

Atletico Madrid Juventus probabili formazioni, sorprese per Sarri

Atletico Madrid Juventus probabili formazioni, gli schieramenti:

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Trippier, Savic, Gimenez, Hermoso; Koke, Saul, Llorente, Lemar; Felix, Diego Costa.

Juventus 3-5-2 – Szczesny; Rugani, Bonucci, De Ligt; Cuadrado (Bernardeschi), Khedira, Bentancur (Pjanic), Rabiot, Alex Sandro; Dybala (Bernardeschi), Cristiano Ronaldo.

Le scelte

L’idea è quella di giocare con la difesa a tre, perché a destra ci sarà Juan Cuadrado che dovrebbe essere sorretto da un altro centrale in grado anche di dargli più spazio per la progressione offensiva. Attenzione quindi in questo caso che al suo posto potremmo vedere Bernardeschi.

In difesa dovrebbe entrare dal primo minuto Daniele Rugani che fino a questo momento non ha mai giocato. In mezzo al campo poi ci potrebbe essere un altro debutto quello di Adrien Rabiot. Davanti invece Paulo Dybala potrebbe partire per la prima volta titolare dopo che in campionato ha giocato 15 minuti in tre partite.

