Danny Makkelie è l’arbitro di Atletico Madrid Juventus. L’olandese è stato scelto per dirigere la gara di Champions League.

Al fianco dell’olandese vedremo come assistenti arbitrali Mario Diks ed Hessel Steegstra. Al Var ci sarà Jochem Kamphuis mentre l’Avar sarà Bas Nijhuis. Il quarto uomo infine sarà Siemen Mulder. Nato a Willemstad in Olanda il 28 gennaio del 1983 si tratta di un arbitro di sicura affidabilità che ha iniziato la carriera da giovanissimo.

Danny Makkelie, arbitro Atletico Madrid Juventus: l’olandese scelto per la gara

Il debutto in Eredivise di Danny Makkeli arbitro di Atletico Madrid Juventus è arrivato nel 2009. A livello internazionale ha iniziato la sua carriera nel giugno del 2012 con la sfida Austria Romania terminata 0-0. Viene considerato un arbitro molto severo e detiene addirittura il record del maggior numero di cartellini in una gara di Eredivise, ben tredici.

Ha una grande esperienza da Var tanto che il 14 maggio 2019 venne designato come var per la finale di Champions League poi vinta dal Liverpool contro il Tottenham. La gara è stata disputata ufficialmente poi il primo giugno al Wanda Metropolitano di Madrid e diretta dall’arbitro sloveno Damir Skomina. Vedremo come si comporterà con la Juventus in una sfida che apre la Champions League dei bianconeri di Maurizio Sarri.

