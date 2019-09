Pagelle Inter Slavia Praga, i voti

Pagelle Inter Slavia Praga, tutti i voti del match di San Siro che ha aperto il girone F della Champions League 2019/2020.

C’era grande attesa per il debutto in Champions League dell’Inter di Antonio Conte. I nerazzurri arrivano al match con lo Slavia Praga dopo tre vittorie in campionato, che valgano il primato in Serie A. I meneghini quindi giocavano il match contro i cechi senza alcun dubbio sulle ali dell’entusiasmo. Ecco le pagelle del match di San Siro.

Pagelle Inter Slavia Praga, tutti i voti

Handanovic 5

D’Ambrosio 5.5

De Vrij 5

Skriniar 4.5

Candreva 5 (46′ Lazaro 4.5)

Gargliardini 5

Brozovic 5 (70′ Barella 6.5)

Sensi 6

Asamoah 4.5

Lautaro Martinez 5 (70′ Politano 6)

Lukaku 5

Pagelle Inter Slavia Praga, top e flop partita: i migliori e i peggiori

A San Siro l’Inter aveva praticamente l’obbligo di portare a casa i tre punti e la vittoria. I nerazzurri infatti dovevano partire con il piede giusto nella loro avventura nella massima competizione europea, visto anche il livello delle altre due avversarie nel girone F: il Barcellona e il Borussia Dortmund. L’errore più grande però sarebbe potuto essere quello di sottovalutare lo Slavia Praga. I cechi sono infatti primi in classifica nel loro campionato e nei playoff hanno eliminato i rumeni del Cluj. Insomma, un avversario da prendere sempre e comunque con le pinze e con le molle.

Antonio Conte ha voluto puntare molto sulle qualità e la voglia di rivalsa di molti sui giocatori. Gli occhi era tutti puntati su Romelu Lukaku. L’ex attaccante del Manchester United, nonostante un problema alla schiena, ha stretto i denti. La Champions per lui è un palcoscenico troppo importante. Importante però anche la fase difensiva, con il muro formato da de Vrij e Skriniar. L’olandese e lo slovacco avevano il compito di non far correre troppi rischi ad Handanovic. Difesa e attacco: il cammino europeo passa irrimediabilmente da questi due aspetti.

Gianpiero Farina

