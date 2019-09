Pagelle Napoli Liverpool, tutti i voti del match dello stadio San Paolo, valido per il girone E della Champions League 2019/2020.

Un debutto con i fiocchi per il Napoli di Carlo Ancelotti. I partenopei, nella prima giornata della fase a gironi di Champions League, hanno ospitato il Liverpool, campione d’Europa in carica. Una sfida spettacolare, avvincente, da palati fini e per cui c’era una grandissima attesa. Andiamo ad analizzare le pagelle del match dello stadio San Paolo.

Pagelle Napoli Liverpool, tutti i voti

Meret 7

Di Lorenzo 7

Manolas 6

Koulibaly 7

Mario Rui 6.5

Callejon 6.5

Allan 6.5

(75′ Elmas 6.5)

Fabian Ruiz 6

Insigne 6.5

(65′ Zielinski 6.5)

Lozano 6

(68′ Llorente 7)

Mertens 6

Pagelle Napoli Liverpool, top e flop partita: i migliori e i peggiori

Quella del San Paolo è stata senza alcun dubbio una grande notte europea tutta da vivere e da raccontare. Affrontare i campioni d’Europa in carica dà sicuramente quelle motivazioni, quella fame e quella spinta in più. È senza alcun dubbio su questo che ha voluto principalmente puntare l’allenatore del Napoli Carlo Ancelotti. La voglia di mettersi in mostra dei singoli è un qualcosa che, in questo tipo di partite, può sempre fare la differenza. Gli occhi erano senza alcun dubbio puntati soprattutto su Insigne e Mertens. È da loro due che il popolo partenopeo si aspettava la giocata decisiva e il guizzo in grado di spaccare definitivamente la partita.

Ovviamente, mai come in questi casi, bisogna fare i conti con l’avversario. Il Liverpool è una squadra ostica da affrontare per storia, qualità e per quel titolo di campioni in carica. in avanti il solito tridente formato da Mané, Firmino e Salah era senza alcun dubbio il più grande timore per la squadra azzurra. Insomma, l’attesa era davvero tanta. Il Napoli puntava al colpaccio per rilanciare le proprie ambizioni in ambito europeo. La spinta del San Paolo d’altronde può rivelarsi l’arma in più.

Gianpiero Farina

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK