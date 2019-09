Juan Cuadrado rinnova il contratto con la Juventus. Il calciatore colombiano è pronto a firmare un prolungamento di due anni.

Rilanciato titolare da Sarri a Madrid, con gol capolavoro, la vespa torna a ronzare e si dimostra importante. La Gazzetta dello Sport sottolinea come ci sia un incontro fissato in agenda per rinnovare il contratto dell’eclettico colombiano.

Cuadrado rinnova, Calciomercato Juventus: prolungamento di due anni

Cuadrado rinnova, firmerà un prolungamento di due anni fino al 2022. Il suo contratto attualmente è in scadenza giugno 2020 e da gennaio, per ora, si potrà accordare gratuitamente con chiunque cosa a cui la Juve non vuole arrivare.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK