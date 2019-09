In vista della sfida di domani contro il Verona, la redazione di Juve Live ha contattato l’allenatore Giuseppe Papadopulo.

Archiviato il pareggio con l’Atletico Madrid, in casa Juventus si pensa alla sfida con il Verona. In vista del match con gli scaligeri la redazione di ‘Juve Live’ ha contattato l’allenatore ex Lazio e Siena Giuseppe Papadopulo. Queste le sue parole: “Mi aspetto una Juventus arrabbiata e che vorrà vincere. Credo che ci sarà qualche cambio di formazione, dando spazio a chi non ha giocato mercoledì“.

Papadopulo, il suo pensiero su Sarri e la lotta scudetto

Mister Papadopulo ha poi sottolineato come non esistano partite facili, soprattutto in avvio di stagione, pur vedendo favoriti gli uomini di Sarri. Ed è proprio sul lavoro di quest’ultimo che il tecnico ha dato un suo importante parere: “La squadra non ha potuto contare su di lui all’inizio. Ci sono dettagli che fanno la differenza e che magari non sono stati curati nella maniera dovuta. Tra questi senza alcun dubbio le palle inattive. Marcatura a zona? L’allenatore professa questo tipo di marcatura ed è giusto che la squadra segua le sue direttive. Dei correttivi però andrebbero attuati per non correre troppi rischi“.

Il 71enne ha poi evidenziato come, a suo parere, la scelta di Sarri come sostituto di Allegri sia stata dettata dalla volontà della società di cercare un’idea e un’impronta di gioco differente. “Scudetto? Ci sarà una battaglia al vertice con Juventus, Inter e Napoli, ma a livello qualitativo i bianconeri hanno qualcosa in più. Spero comunque che il campionato sia aperto e interessante“, questo infine il pensiero di Giuseppe Papadopulo sulla lotta per il vertice. Insomma, una lotta scudetto un po’ più aperta, pur vedendo la Juventus ancora leggermente favorita.

Gianpiero Farina

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK