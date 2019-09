Pagelle Atletico Madrid Juventus, i voti: super Cuadrado. Bene Bonucci, mentre Ronaldo…

Pagelle Atletico Madrid Juventus: tutti i voti del match dello stadio Wanda Metropolitano tra gli uomini di Simeone e i bianconeri.

Atletico Madrid Juventus era uno dei match più attesi del mercoledì di Champions League. Una partita che per i bianconeri è stata tutt’altro che semplice, visto il livello e il valore dell’avversario. D’altronde gli uomini di Simeone sono, per compattezza e spirito, una della squadre più toste e difficili da affrontare nella massima competizione europea. Andiamo ora ad analizzare le pagelle della sfida del Wanda Metropolitano.

Pagelle Atletico Madrid Juventus, tutti i voti

Szczesny 6,5

Danilo 6

Bonucci 7

De Ligt 6

Alex Sandro 6,5

Khedira 6,5

Pjanic 6,5

Matuidi 7

Cuadrado 7,5

Higuain 6,5

Cristiano Ronaldo 6,5

Pagelle Atletico Madrid Juventus, top e flop partita: i migliori e i peggiori

Atletico Madrid Juventus è stato caratterizzata soprattutto dalle assenze tra le fila della Vecchia Signora: Douglas Costa, Chiellini, e De Sciglio in primis. Gli occhi quindi erano soprattutto puntati sui sostituti di questi ultimi, ossia quindi su de Ligt, Danilo e sulla sorpresa Cuadrado, schierato in campo dal 1′ dall’allenatore dei bianconeri Maurizio Sarri. Il trascinatore e il più atteso è stato ancora una volta Cristiano Ronaldo. Il portoghese ha d’altronde nella Champions League il suo habitat naturale, come testimoniano perfettamente le statistiche. Ci aspettava molto anche da Gonzalo Higuain, posizionatosi al centro dell’attacco.

In casa spagnola tutti i fari erano accesi su Joao Felix. La sfida con CR7 è stata sicuramente la più grande attrattiva del match. Il giovane lusitano ha fatto coppia con Diego Costa, altro big dell’Atletico Madrid. insomma, una notte fortemente europea e internazionale. E pensare che è stata soltanto la prima giornata della fase a gironi di Champions League. Questo è stato soltanto l’inizio di un grande spettacolo.

Gianpiero Farina

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK