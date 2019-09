Pagelle Juventus Verona, i voti della partita di Serie A 2019-2020: Ramsey segna all’esordio e guida il centrocampo, Ronaldo è nervoso, Buffon non incide.

Il migliore in campo è stato senz’altro Cuadrado che si conferma ancora una delle certezze inaspettate di questa Juve. Corsa, velocità, quantità e dribbling fulmineo, oltre ovviamente al rigore procurato che Ronaldo ha puntualmente trasformato. Demiral è parso ancora un po’ acerbo e la dimostrazione è il rigore causato, ma avrà tempo per rifarsi.

Per quanto riguarda invece il peggiore in campo è stato senza ombra di dubbio Bentancur, che nelle vesti di vice-Pjanic non è riuscito a convincere con giocate molto superficiali e con molta sufficienza. Sarri se ne è accorto e lo ha sostituito subito.

Juventus Verona, pagelle: migliore Cuadrado, peggiore Bentancur

Sulla carta sembrava una partita da Davide contro Golia se andiamo a leggere i nomi in rosa. Insomma, sembra proprio che non ci sia partita eppure l’Hellas Verona targato Juric, con i suoi 4 punti in 5 partite, è un avversario da non sottovalutare.

La dimostrazione è stata la sconfitta col Milan, arrivata in inferiorità numerica e di misura. La Juventus, che quest’oggi ha fatto un po’ di turn-over facendo esordire per la seconda volta Gianluigi Buffon, alla sua prima gara dopo l’annata tra alti e bassi al Psg.

Non solo il portiere ex Nazionale, però, tra le sorprese in campo: c’è stato infatti anche l’esordio da titolare in questa nuova stagione per Paulo Dybala oltre ovviamente ai soliti nomi, con qualche novità a centrocampo come è giusto che sia.

La Joya in particolar modo, però, oggi era chiamata a fare la differenza, ad alzare l’asticella in termini di qualità ed a dimostrare di essere ancora centrale all’interno del progetto bianconero: ce l’ha fatta? Ecco tutti i nostri voti, con le pagelle della Vecchia Signora.

Pagelle Juventus Verona: voti partita

Buffon 5.5

Danilo 6.5

Bonucci 6.5

Demiral 5

Alex Sandro 6.5

Ramsey 6.5

(72′ Khedira 6)

Bentancur 5

(50′ Pjanic 6)

Matuidi 6.5

Cuadrado 7

Dybala 6

(71′ Higuain 6)

Ronaldo 6

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK