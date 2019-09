Il rigore Di Carmine in Juventus Verona entrerà nella storia del calcio non solo per il tiro in sé ma anche per quello che è successo dopo.

Incredibile rigore di Di Carmine. Il giocatore numero 10 dell’Hellas Verona, infatti, ha colpito il palo nel penalty fischiato dall’arbitro, con Buffon che ha solo sfiorato ma sulla ribattuta Veloso a porta totalmente vuota ha colpito la traversa. Una combinazione che non si vedeva da anni e che entrerà nella storia del calcio e della Serie A.

Rigore Di Carmine, Juventus Verona: entra nella storia!

Non succedeva da tantissimo tempo che un rigore del genere entrasse nella storia per questo motivo. Il gol di Veloso poco dopo è stato davvero bellissimo ma ciò che è successo prima è destinato ad essere ricordato per davvero tantissimo tempo.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK