Ronaldo, Juventus Verona: “Gara difficile, vi spiego il gesto di Madrid”

Cristiano Ronaldo ai microfoni di Sky ha parlato nel post partita di Juventus Verona: le sue dichiarazioni sulla gara e sul gesto contro l’Atletico Madrid.

Intervistato ai microfoni di Sky nel post partita di Juventus Verona, Cristiano Ronaldo ha parlato della partita e del suo rigore che è stato decisivo per portare a casa i tre punti, oltre ovviamente all’assist per il vantaggio di Ramsey. Ha avuto anche la possibilità, a modo suo, di spiegare il gesto che ha fatto contro l’Atletico Madrid.

Cristiano Ronaldo, Juventus Verona: dichiarazioni post partita

Per prima cosa Cr7 ha parlato del presunto rigore da lui richiesto nel primo tempo ed ha dichiarato che continua a rimanere della sua idea, cioè che in quell’azione andasse fischiato. Nonostante questo, però, l’importante è che siano arrivati i 3 punti. Per il portoghese questa è stata una partita molto difficile soprattutto dopo la gara di Champions League che ha lasciato andare molte energie.

Riguardo alle difficoltà avute in Europa, l’opinione di Ronaldo è che sia qualcosa di assolutamente normale, ma che oggi hanno dimostrato che anche stando in svantaggio, si può portare a casa la vittoria.

Riguardo al gesto che ha fatto contro l’Atletico Madrid, il portoghese ha detto che la gente parla sempre troppo e che, per questo motivo, non vuole commentare.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK