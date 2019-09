Atalanta Juventus Primavera 4-0: pesante sconfitta per i bianconeri

Atalanta Juventus 4-0: pesante e cocente sconfitta per la Primavera dei bianconeri, che cade sotto i colpi degli orobici.

Crollo. Non esiste parola migliore per descrivere quanto accaduto in Atalanta Juventus Primavera. I bianconeri sono caduti sotto i colpi degli orobici. Il 4-0 finale è l’immagine perfetta per far capire quanto accaduto nel match, disputatosi in mattinata con fischio d’inizio alle ore 11.

Atalanta Juventus Primavera, pesante ko per i bianconeri

Eppure, dopo l’importante vittoria in Youth League contro l’Atletico Madrid, le attese erano ben altre. L’andamento di Atalanta Juventus è stato però ben chiaro fin dai primissimi minuti. I padroni di casa infatti hanno tenuto il pallino del gioco già dal fischio d’inizio, trovando il gol del vantaggio dopo appena 20′. La reazione dei ragazzi di mister Zauli è stata dir poco sterile e inconsistente, nonostante Sene sia comunque andato vicinissimo al pari.

Atalanta Juventus nella ripresa è stata caratterizzata da un vero e proprio crollo dei bianconeri. Il raddoppio al 54′, firmato da Gyabbua, ha chiuso definitivamente i conti. Il terzo e il quarto gol, firmati entrambi da Traoré, completano la goleada degli orobici. Una sconfitta pesante per la Juventus, che torna a casa con qualche certezza e solidità in meno. Un ko su cui mister Zauli dovrà senza alcun dubbio riflettere e ragionare.

Gianpiero Farina

