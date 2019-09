Antonio Conte fa infuriare la Juventus e lascia tutti senza parole nelle dichiarazioni dopo il derby Inter Milan di ieri sera.

Il tecnico ha sottolineato in conferenza stampa: “Io metterò sempre tutto me stesso per l’Inter. Quando sposo una causa sono il loro primo tifoso. La mia squadra oggi è l’Inter. Non dormo per l’Inter, questo è innegabile. Sarò tifoso anche in futuro delle squadre che ho allenato“.

Conte fa infuriare la Juventus: “Sono tifoso dell’Inter”

Le parole di Conte non piacciono ai tifosi bianconeri che rimangono senza parole. Questo anche perché il tecnico salentino non si rende conto che gli stessi tifosi che lo esaltano non molto tempo fa erano quelli a puntare il dito proprio su di lui da Calciopoli al doping, alle scommesse e tante altre cose dette al Conte bianconero.

