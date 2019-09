Marco Verratti è da sempre un sogno in casa Juventus. E Raiola potrebbe essere un alleato della società bianconera nella trattativa.

Marco Verratti è da tempo un nome che scatena sogni e desideri di mercato. Il centrocampista del Psg è da sempre un obiettivo dei bianconeri, che non hanno però mai provato a sferrare l’assalto decisivo. L’ex Pescara però è stata tra i grandi protagonisti della vittoria dei transalpini sul Real Madrid nella sfida di Champions League. Un 3-0 che non ammette repliche e che potrebbe riaccendere l’interesse per il 26enne.

Verratti alla Juventus, Calciomercato: il Real Madrid fa sul serio

A essere rimasti colpiti dalla prestazione di Verratti sono stati soprattutto i dirigenti dei Blancos. Ed ecco che, viste le difficoltà per arrivare a Eriksen e Pogba, potrebbe essere proprio l’italiano l’obiettivo numero uno. Secondo quanto rivelato da ‘Don Balon’, Florentino Perez in persona potrebbe decidere di sferrare l’assalto decisivo, avviando la trattativa con il Psg. Potrebbe essere quindi lui l’erede e il sostituto naturale di Modric, ormai vicinissimo all’addio al Real Madrid.

La Juventus insomma dovrà far attenzione alla concorrenza che arriva direttamente dalla Spagna. Il tutto però potrebbe essere legato al futuro di Pjanic, che, nonostante sia un vero e proprio pilastro, potrebbe lasciare Torino, visto il corteggiamento intenso del Barcellona. E chissà che un alleato nell’affare Verratti non possa il suo procuratore Mino Raiola, che da tempo spinge per lasciare Parigi. Insomma, la situazione appare sempre in continua evoluzione. Non resta che attendere cosa accadrà nei prossimi mesi.

Gianpiero Farina

