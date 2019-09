Infortunio Ronaldo, Sarri: “Piccolo affaticamento, non ci sarà in Brescia Juventus”

Infortunio Ronaldo, a comunicarlo è Maurizio Sarri in conferenza stampa alla vigilia della sfida Brescia Juventus.

Il tecnico ha specificato: “Ronaldo ha un piccolo affaticamento muscolare”. Niente di grave, ma quando qualcosa ruota attorno al centravanti portoghese è sempre il momento di fare le giuste riflessioni e analisi.

Non si era mai fermato, ma un piccolo infortunio a Ronaldo gli farà saltare la gara del Rigamonti, per l’anticipo della quinta stagione in campo domani sera. Dovrebbe tranquillamente recuperare per la sfida di sabato contro la Spal.

