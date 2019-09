Juventus, Eto’o provoca Ronaldo: “Mané e Salah i migliori”

Samuel Eto’o è stato tra i più grandi attaccanti che abbiano calcato i campi di Serie A. Il camerunese ha dato un giudizio un po’ pesante su Ronaldo.

Samuel Eto’o è senza alcun dubbio stato uno dei più grandi giocatori della storia del calcio. Il camerunese, che ha indossato la maglia dell’Inter, oggi era a Milano per i Fifa The Best. L’ex nerazzurro ha voluto lanciare un suo giudizio su un pilastro della Juventus, ossia Cristiano Ronaldo.

Eto’o, che frecciata a Cristiano Ronaldo

Eto’o ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni ai canali ufficiali della Fifa: “Devo dire che sono sempre felice di venire qui a Milano. In questa città ho vissuto dei momenti davvero molto belli“. L’ex attaccante ha poi voluto esprimere il proprio parere su chi potrebbe vincere il premio come miglior calciatore, lanciando appunto una piccola frecciata a CR7: “Chi vincerà il premio di miglior giocatore tra CR7, Messi e Van Dijk? “Per me i migliori sono Salah e Mané, ma non sono presenti”.

Insomma, l’ex Inter sembra essere un grande ammiratore dei due fuoriclasse del Liverpool, che hanno trascinato la squadra di Jurgen Klopp alla vittoria in Champions League. Il senegalese e l’egiziano non sono però presenti nel trio che si giocherà il premio più importante in quel di Milano. Eto’o però ha comunque voluto omaggiarli.

Gianpiero Farina

