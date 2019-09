Arriva la denuncia del Bologna a una pagina Facebook per gli insulti a Sinisa Mihajlovic dopo il gol Aaron Ramsey di sabato.

Ironia di pessimo gusto quella della pagina Facebook ‘Il calcio ai tempi di Whatsapp’, che sabato, poco dopo il gol di Aaron Ramsey di sabato, avevano postato la frase “Gol di Ramsey, rip Sinisa“. Immediata è la stata la reazione del Bologna, che ha presentato una denuncia alla polizia postale.

Insulti a Sinisa Mihajlovic, non è la prima volta

Fin troppo chiaro il riferimento alla leggenda della presunta maledizione secondo la quale ogni volta che il calciatore gallese segna muore un personaggio famoso. Ma gli insulti a Sinisa Mihajlovic non sono il primo caso. Lo stesso trattamento è infatti toccato a Davide Astori, a Bernardo Corradi e a Gaetano Scirea.

Immediata è la stata la reazione nei commenti, ma ancor più puntuale quella del Bologna, che ha deciso di procedere per vie legali. È arrivata però anche la riposta degli admin della pagina: “Le malattie non si combattono come fate voi, insultando e augurando la morte, ma con le cure adeguate. Chi ha la fortuna di essere in salute può scrivere ciò che vuole, perché questo non cambierebbe in ogni caso le sorti di Mihajlovic che, se riuscirà a sconfiggere questo male come tutti speriamo, non lo dovrà certamente alle vostre minacce e ai vostri insulti“. Insomma, nessun passo indietro o ammissione di colpa.

Gianpiero Farina

