Video Gol Pjanic Brescia Juventus: il bosniaco permette alla squadra bianconera di ribaltare il match e di passare in vantaggio. Guarda la rete cliccando qui.

Un sorpasso firmato Pjanic. Un sorpasso che nasce da una punizione. Brescia Juventus è sempre più emozionante, ma i bianconeri sono riusciti a passare in vantaggio.

Video gol Pjanic Brescia Juventus, la botta del bosniaco

Una grande gioia per il bosniaco, che sfrutta alla perfezione un’azione dal calcio piazzato. Dybala si conquista e batte una punizione, ma l’argentino prende in pieno la barriera. Il più lesto sulla respinta dei bresciani è però Pjanic, che con una botta sigla il 2-1 per la Juventus. Un gol che vale e che pesa davvero come un macigno. L’esultanza lo spiega davvero alla perfezione.

