Mattia Perin al Benfica è un affare di calciomercato Juventus che non è andato in porto, ma non sono mai stati svelati i motivi ufficiali: adesso sì.

La trattativa che avrebbe dovuto portare Perin al Benfica si è arenata ad un passo dalla realizzazione, ovvero durante le visite mediche. I test fisici infatti hanno rilevato dei problemi di salute gravi nel portiere della Juventus ma fino a poco fa non si conoscevano ulteriori dettagli: li ha svelati il presidente dei lusitani Luis Filipe Vieira.

Perin al Benfica, Calciomercato Juventus: retroscena inaspettato

Il presidente ha infatti dichiarato, rispondendo alla domanda di un giornalista, che molto difficilmente, visto e considerato l’entità della lesione muscolare che è stata riscontrata a Perin della Juventus, durante la prossima sessione di calciomercato il ragazzo si trasferirà al Benfica.

Il motivo quindi è stato svelato: una grave lesione muscolare della quale, però, i bianconeri non hanno mai parlato e sulla quale nessuno ha mai proferito parola. Intanto l’ex portiere del Genoa continua a rimanere fuori rosa allenandosi a parte: a gennaio il calciomercato Juve riapre e si dovrà cercare una sistemazione definitiva per lui.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK