Cristiano Ronaldo infortunio, le condizioni di salute del portoghese che si è infortunato con la Juventus: torna in campo con la Spal?

L’infortunio di Cristiano Ronaldo alla Juventus non è di grave entità, ma una cosa è certa: i tifosi sono in perenne ansia per le condizioni di salute del portoghese. In molti si chiedono se rientrerà o no con la Spal oppure se sarà regolarmente in campo contro il Bayer Leverkusen in Champions League?

Ronaldo infortunio, Juventus: quando torna in campo?

Non sappiamo se questo lieve affaticamento muscolare non gli permetta di tornare in campo già sabato pomeriggio contro la Spal alle ore 15:00, ma probabilmente la sensazione è che Sarri non lo rischierà se non a partita in corsa contro la compagine di Semplici.

In Champions League, però, CR7 dovrebbe tornare titolarissimo alla corte della Vecchia Signora. Un piccolo stop, insomma, per il campione portoghese che dovrebbe prendere regolarmente il suo posto nel tridente offensivo.

L’infortunio di Ronaldo, insomma, non dovrebbe compromettergli la convocazione contro la Spal ma probabilmente partirà dalla panchina. Staremo a vedere se Sarri lo rischierà oppure no.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK