Massimiliano Allegri inizierà presto una nuova avventura dopo quella terminata con la Juventus l’anno scorso? Lo vogliono in Inghilterra.

Massimiliano Allegri è pronto per iniziare una nuova avventura su una nuova panchina. Dopo la fine della sua vincente esperienza con la Juventus, il tecnico toscano si sta prendendo un anno sabbatico ma adesso sembra davvero pronto per ricominciare: lo vogliono in Premier League e da giugno potrebbe iniziare ad allenare il Manchester United.

Allegri al Manchester United, Calciomercato: nuova avventura dopo la Juventus

Al momento questa è solo un’indiscrezione che riporta il Daily Mail. L’Inghilterra, infatti, aspetta con ansia il sostituto di Gunnar Solskjaer destinato a lasciare i Red Devils, i quali avrebbero individuato proprio Massimiliano Allegri come degno erede per far compiere un ulteriore salto di qualità.

L’inizio di stagione del danese, infatti, non è convincente: due vittorie, due pareggi e due sconfitte. L’esonero è vicino? E’ presto per dirlo ma una cosa è certa: Allegri difficilmente allenerà già in questo periodo, ma a giugno sicuramente ha più chance di iniziare questa prima avventura all’estero dopo tanti successi in Serie A.

Alla Juventus il tecnico toscano, dopo un inizio in cui i tifosi non avevano particolare simpatia nei suoi confronti -per usare un eufemismo- ma dopo qualche partita sono riusciti ad accettarlo e non solo: è entrato proprio nel loro cuore. In Premier League sarà lo stesso?

