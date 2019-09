La Juventus ha messo gli occhi su Donyell Malen, nuovo talento del calcio olandese e nuovo talento della scuderia di Mino Raiola.

Donyell Malen. È questo il nome nuovo attorno a cui potrebbe ruotare calciomercato Juventus. Il talento del Psv sarebbe dunque entrato nel mirino dei bianconeri, ma questi ultimi dovrebbero fare i conti con una nutrita concorrenza tutta made in Italy. Sul 20enne olandese sarebbero piombate infatti anche Napoli e Roma.

Calciomercato Juventus, Malen è l’ultimo pupillo di Raiola

Malen è l’ultimo gioiello entrato a far parte della scuderia di Mino Raiola. E proprio la presenza del re dei procuratori potrebbe dare una svolta importante e fondamentale alla trattativa. Tecnica, rapidità e fiuto del gol: sono queste le principali caratteristiche del nuovo fenomeno del calcio orange.

Insomma, si sta senza alcun dubbio parlando di un giocatore di grande prospettiva e dal futuro pressoché assicurato. Per di più il buon Donyell in questo avvio di stagione è definitivamente esploso e sta raggiungendo una vera e propria maturità. Infatti sono state ben 11 le reti messe a segno tra campionato e coppe. E a settembre è persino arrivato l’esordio con la nazionale maggiore nella sfida contro la Germania, in cui ha addirittura trovato il gol. Il Psv, che lo ha strappato nell’estate del 2017 per la modica cifra di 600mila euro, si sta già sfregando le mani, pregustando l’ennesima affare e l’ennesima plusvalenza. Malen sembra essere pronto per il grande salto e calciomercato Juventus potrebbe davvero ruotare attorno a lui. Concorrenza e richiesta economica permettendo.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK