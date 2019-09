Dybala al Psg, Calciomercato Juventus: la trattativa riparte all’improvviso

Paulo Dybala al Psg, la trattativa riparte ed il calciomercato Juventus si infiamma all’improvviso: Leonardo lo vuole affiancare a Neymar, le ultimissime.

Dopo essersi definitivamente fermata con la fine del mercato estivo, la trattativa di calciomercato Juventus riparte all’improvviso: Paulo Dybala al Psg adesso è una pista concreta. I parigini infatti avrebbero superato persino la concorrenza del Manchester United.

Dybala al Psg, Calciomercato Juventus: l’offerta

Al momento, come scrivono in Francia, l’offerta probabile del Paris Saint-Germain alla Juventus per Paulo Dybala è di 60 milioni di euro, ma i bianconeri l’hanno gentilmente rifiutata: il prezzo minimo per il suo cartellino è di almeno 70 milioni di euro.

Distanza incolmabile? Assolutamente no, soprattutto se la Joya continuerà a giocare con il contagocce in quest’inizio di stagione molto difficile per lui in questa nuova collocazione tattica di Maurizio Sarri.

Neymar, infatti, nonostante l’ottimo inizio di stagione con i campioni di Francia, ha sempre le valigie pronte in direzione Barcellona. Leonardo quindi vorrebbe correre subito ai ripari cercando di bloccare, magari per giugno, colui che ritiene essere il suo degno sostituto.

Il numero 10 bianconero non è più fondamentale in questo nuovo progetto tecnico e lo dimostrano i pochissimi minuti che il tecnico toscano della Vecchia Signora gli sta concedendo.

Paulo Dybala al Psg è un’affare di calciomercato Juventus molto caldo: a breve arriveranno aggiornamenti, ne siamo sicuri.

