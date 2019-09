Blaise Matudi potrebbe lasciare la Juventus nell’immediato futuro: ecco le possibili destinazioni del centrocampista francese.

Esuberi. Molte volte è stata questa la parola d’ordine dell’estate della Juventus. Molti giocatori sono infatti rimasti alla corte di Maurizio Sarri pur senza esser pienamente considerati parte del progetto da parte del tecnico dei bianconeri. Certe situazioni andrebbero però analizzate in maniera più approfondita e dettagliata. Tra queste c’è senza alcun dubbio quella di Blaise Matuidi.

Matuidi lascia la Juventus, Calciomercato: ecco il suo futuro

Il centrocampista francese in questo avvio di stagione ha comunque totalizzato sei presenze e sembra esser tenuto in piena considerazione da parte dell’allenatore dei piemontesi. Le sue caratteristiche però, quantomeno sulla carta, sembrano non essere proprio adatte alle idee di gioco di Sarri. Ed è per questo che un addio di Matuidi, magari già nel mese di gennaio, quando riaprirà ufficialmente il mercato, non appare così improbabile e impossibile.

Ma quali potrebbero essere le possibili destinazioni del transalpino? Una pista percorribile potrebbe essere quella che porterebbe al Monaco, che già in estate avrebbe fatto un sondaggio per lui. E occhio anche al Paris Saint-Germain. Il club parigino gradirebbe il ritorno del mediano, che darebbe sostanza, quantità ed esperienza alla squadra. Il 32enne però potrebbe fare gola anche a qualche squadra di Serie A. Affascinante e intrigante potrebbe essere l’ipotesi Inter. Nell’affare potrebbe senza alcun dubbio esserci lo zampino del procuratore Mino Raiola. Insomma, nonostante le smentite di rito, la cessione di Matuidi in casa Juventus resta un’idea. O forse qualcosa in più.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK