La Lista Champions League Juventus si sapeva avrebbe creato delle polemiche. Questo perché alla fine gli esuberi non sono stati ceduti.

Sono rimasti Blaise Matuidi, Sami Khedira, Mario Mandzukic, Gonzalo Higuain e Paulo Dybala oltre ovviamente anche a Mattia Perin e Marko Pjaca. Gli ultimi due sono infortunati e non saranno ovviamente inseriti da Maurizio Sarri con la cessione che a gennaio diventa praticamente inevitabile.

Lista Champions League Juventus, alcune esclusioni insospettabili

La lista Champions League Juventus potrà dunque destare alcune clamorose esclusioni. Sappiamo già di quella di Giorgio Chiellini che starà fuori sei mesi per infortunio e che dunque non avrà la possibilità di scendere in campo. Al suo posto vedremo Daniele Rugani che dalla cessione sicura è diventato l’acquisto dell’ultimo giorno di calciomercato.

In mezzo al campo invece le cose si fanno più serie. Le prime due di campionato hanno visto il tecnico decidere di puntare sull’esperienza di Blaise Matuidi e Sami Khedira che dunque dovrebbero esserci senza dubbio. A questo punto però rischia di rimanere fuori uno tra Emre Can, Rodrigo Bentancur e Aaron Ramsey.

La logica vorrebbe dire al gallese di rimanere fuori, vista il problema muscolare che gli ha fatto saltare tutta la preparazione estiva. Attenzione però perché nelle ultime ore sembra che la decisione sia andata verso Emre Can.

Ecco la lista:

La comunicheremo appena uscita

