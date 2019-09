Video Torino Milan highlights: immagini gol e sintesi della partita

Video Torino Milan: gli highlights e le immagini di tutte le azioni salienti della partita. Clicca qui per vedere la sintesi.

Torino Milan è stato sicuramente uno dei match più affascinanti e ricchi di spunti della quinta giornata di Serie A. Granata e rossoneri sono due squadre ancora in fase di assembramento, ma che hanno qualità e pregi che potrebbero permettere a entrambe di essere grandi protagoniste di questo campionato.

Video Torino Milan: gol e highlights partita

Tutto era puntato sulla sfida tra attaccanti: Belotti da una parte e Piatek dall’altra. Una lotta a distanza a suon di gol, fisicità e voglia di caricarsi la squadra sulle spalle. Insomma, tutti gli altri goleador avranno seguito con attenzione la partita, perché in campo c’erano due sicuri rivali nella classifica capocannonieri. Ma Torino Milan non è stata solo duello tra bomber, perché anche i piedi buoni hanno detto la loro e fatto la differenza. Verdi è stato il punto di riferimento nella manovra della squadra di Mazzarri, mentre Suso ha provato a guidare il gioco degli uomini di Giampaolo. Lo spagnolo si sta pian piano adattando al nuovo ruolo in un nuovo modulo. Si può tranquillamente dire che di fatti da analizzare nei dettagli ce ne sono stati davvero tanti. D’altronde in palio c’erano tre punti d’oro e di grande valore.

Nel video gol highlights di Torino Milan potrete vedere tutte le azioni salienti della partita e la sintesi di un match che era fondamentale per rilanciare le ambizioni di classifica di entrambe le squadre. E il campo come sempre ha dato le sue risposte.

