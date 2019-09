Tra campionato e Champions League: Sarri dovrà gestire i big a disposizione. Maurizio Sarri ha deciso la strategia per Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo è tornato in gruppo. Questa è la bella notizia in casa bianconera in vista di Juventus Spal. Il portoghese sembra quindi aver recuperato dal leggero problema fisico che l’ha tenuto fuori dalla sfida di martedì contro il Brescia. Sarri però potrebbe decidere di gestirlo in vista dei prossimi impegni tra campionato e Coppa.

Ronaldo, ecco come sarà gestito da Sarri

Secondo quanto rivelato dall’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, Cristiano Ronaldo dovrebbe scendere il campo nel match di domani contro la squadra di Semplici. Stessa scelta dovrebbe esserci sia nella sfida di Champions contro il Bayer Leverkusen e nella partita successiva di campionato, che vedrà la Juventus andare a far visita all’Inter capolista in un vero e proprio big match della Serie A 2019/2020. Insomma, l’allenatore della Vecchia Signora sembra essere orientato a non rinunciare mai a CR7. Il portoghese potrebbe quindi finire in panchina e riposare solo se lo dovesse chiedere espressamente al tecnico Maurizio Sarri.

Il 4-3-1-2 potrebbe per di più consentire al lusitano di scendere in campo assieme a Dybala e a Higuain. Sarebbe questa l’idea dell’allenatore della Juventus, che vorrebbe schierare in campo i tre tenori d’attacco. D’altronde Ronaldo potrebbe perfettamente adattarsi a questo nuovo modulo, esaltando le sue doti fisiche e trovandosi molto più vicino alla porta. Insomma, il buon Cristiano potrebbe sfruttare il suo del gol, diventando una vera e propria macchina offensiva. E il turnover dovrebbe restare sullo sfondo.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK