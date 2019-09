Juventus, arriva la svolta per Dybala: nuovo ruolo per l’argentino

Dybala potrebbe avere una nuova chance nella Juventus targata Sarri. Il tecnico bianconero gli sta cucendo addosso un nuovo ruolo.

Un Dybala diverso. È stata questa una delle novità più importanti di Brescia Juventus. Sarri infatti, secondo quanto rivelato e ribadito dall’edizione odierna de ‘Il Corriere dello Sport’, starebbe cucendo addosso all’argentino un nuovo ruolo. Il tutto potrebbe esser reso possibile dal passaggio al 4-3-1-2.

Juventus, svolta per Dybala: l’argentino torna protagonista

Dybala seconda punta accanto Higuain, con Ramsey dietro: questo è stata la Juventus scesa in campo nella sfida di martedì. La Joya starebbe pian piano ritrovando sorriso, convinzione e condizione. La sua crescita, sia dal punto di vista fisico che mentale, è senza alcun dubbio dovuta al fatto che ha giocato due gare consecutive da titolare. La concorrenza in attacco è tanta, ma Sarri studia, valuta e pensa. Perché l’idea del tecnico dei bianconeri potrebbe essere soltanto una: quella di mettere in campo insieme, nella sfida di domani contro la Spal, Dybala, Higuain e Cristiano Ronaldo. Il portoghese infatti dovrebbe tornare a disposizione.

Ma quale potrebbe essere a soluzione per vedere assieme i tre tenori? Davvero molto semplice: Dybala trequartista. L’argentino a giostrare alle spalle del Pipita e di CR7: l’idea stuzzica e non poco. Una strada che appare percorribile e fattibile, ma il buon Paulo dovrà convincere Sarri a preferirlo a Ramsey, che per ora, viste anche le ottime prestazioni, appare destinato a essere trequartista. Insomma, la rinascita di Dybala potrebbe passare da questa svolta tattica. E il suo addio a quel punto potrebbe diventare soltanto un lontano ricordo.

