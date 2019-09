Juventus Spal formazioni ufficiali: ecco le scelte di Sarri e Semplici nel match valido per la sesta di Serie A 2019/2020.

Archiviata la vittoria nel turno infrasettimanale con il Brescia, la Juventus avrà il compito di dare il via alla sesta giornata di Serie A. I bianconeri ospiteranno una Spal in crisi. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 15. All’Allianz Stadium andrà in scena quindi il primo anticipo di questo weekend di Serie A. Ma quali sono le scelte di Sarri e di Semplici?

Juventus Spal formazioni ufficiali, ecco chi scenderà in campo

Juventus Spal formazioni ufficiali fanno capire come alcune scelte del tecnico dei bianconeri siano orientate dai numerosi infortuni. E allora ecco che i due terzini saranno Cuadrado e Matuidi, simbolo della vera e propria emergenza. La coppia centrale sarà composta da Bonucci e de Ligt. A centrocampo spazio al trio Khedira-Pjanic-Rabiot. Ramsey agirà sulla trequarti, in appoggio a Cristiano Ronaldo e Dybala. Panchina quindi per Gonzalo Higuain.

La Spal, alla ricerca disperata di punti, scenderà in campo con il 3-5-2. A centrocampo ci saranno Murgia, Valdifiori e Missiroli, che avranno il compito di formare una vera e propria cerniera, ma anche di costruire la manovra. In attacco Floccari giocherà accanto a Petagna.

Juventus (4-3-1-2): Buffon; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Matuidi; Khedira, Pjanic, Rabiot; Ramsey; Ronaldo, Dybala. All.: Sarri.

Spal (3-5-2): E.Berisha; Cionek, Vicari, Tomovic; Sala, Murgia, Valdifiori, Missiroli, Reca; Petagna, Floccari. All.: Semplici.

