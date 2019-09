Pagelle Brescia Juventus, i voti della partita: grinta de Ligt, ma l’attacco…

Pagelle Brescia Juventus, i voti della partita di Serie A 2019-2020: de Ligt decisivo sul pari, ma deludono gli attaccanti.

Brescia Juventus è stato il secondo anticipo della quinta giornata di Serie A, che rappresenta il primo turno infrasettimanale. Allo stadio Rigamonti è andato in scena un match spettacolare e ricco di colpi di scena. Tanti i singoli protagonisti, che hanno confermato le attese. Ecco le pagelle della sfida tra lombardi e piemontesi.

Pagelle Brescia Juventus, tutti i voti

Szczesny 5,5

Danilo s.v.

(18′ Cuadrado 6)

Bonucci 6

De Ligt 6,5

Alex Sandro 5,5

Khedira 6

Pjanic 6

Rabiot 5

Ramsey 6

Higuain 5

Dybala 5,5

Pagelle Brescia Juventus, i migliori e i peggiori del match

Pagelle Brescia Juventus ci parlano di una prestazione ingiudicabile di Danilo. Il brasiliano è stato costretto a uscire per infortunio dopo appena 18 minuti. Al suo posto Sarri ha scelto Cuadrado, con il colombiano che ha provato a metterci corsa è dinamismo. Ha colpito la grinta e la ferocia agonistica di de Ligt. L’olandese è stato protagonista attivo in occasione del pari. A deludere però sono stati soprattutto gli attaccanti, in primis Higuain. Il Pipita non è infatti riuscito a incidere e lasciare il segno nel match. Bene anche Pjanic, che ha dato qualità e sostanza alla manovra della Juventus.

