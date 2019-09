Pagelle Sampdoria Inter, tutti i voti della partita

Pagelle Sampdoria Inter, i voti della partita di Serie A 2019-2020: tra blucerchiati e nerazzurri una partita che può rappresentare la svolta.

Sampdoria Inter è stato il secondo anticipo di questo sabato della sesta giornata di Serie A. È stata una partita importante per entrambe le squadre, con i nerazzurri alla ricerca della sesta vittoria consecutiva e i blucerchiati che volevano scalare la classifica. Ecco le pagelle della sfida disputatasi tra meneghini e liguri:

Audero

Bereszynski

Chabot

Colley

Depaoli

Linetty

Ekdal

Vieira

Murru

Quagliarella

Rigoni

Pagelle Sampdoria Inter ci portano ora ad analizzare i voti della squadra di Antonio Conte:

Handanovic

Skriniar

De Vrij

Bastoni

Candreva

Gagliardini

Brozovic

Sensi

Asamoah

Lautaro Martinez

Sanchez

Pagelle Sampdoria Inter, i migliori e i peggiori

Sampdoria Inter è stato caratterizzata soprattutto da alcune scelte dei due allenatori. Conte ha adottato un leggero turnover, lanciando dal primo minuto, oltre a Bastoni in difesa, Sanchez. Il cileno si sta pian piano guadagnando la fiducia del tecnico dei nerazzurri. Importante anche l’apporto di Lautaro Martinez, con l’argentino che voleva ritrovare la via del gol. Tra i blucerchiati invece l’attesa era tutta per Fabio Quagliarella. Il bomber voleva caricarsi la squadra sulle spalle e provare a salvare Di Francesco, la cui panchina appariva prima del fischio d’inizio già abbastanza in bilico. Ci aspettava tanto anche da Rigoni, colpo estivo della Samp. Insomma, un match che è stato tutto da vedere.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK