Sissoko, obiettivo di mercato della Juventus, ha rinnovato il suo contratto con il Tottenham. L’obiettivo sfuma definitivamente?

Moussa Sissoko è da tempo un giocatore finito nel mirino della Juventus. Il centrocampista francese sembrava infatti in uscita dal Tottenham, ma la situazione si è completamente ribaltata nell’ultimo periodo e negli scorsi giorni. Infatti il 30enne ha ufficialmente rinnovato il suo contratto con il club inglese.

Sissoko alla Juventus, obiettivo che sfuma: arriva il rinnovo con il Tottenham

Sissoko ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni al momento della firma, riportate dal sito ufficiale degl Spurs: “Sono orgoglioso di aver firmato questo rinnovo con il club. Questo significa che il Tottenham crede in me e che sono contenti di quello che ho fatto in questi anni. Spero di poter dare ancora il massimo con questa maglia e di riuscire a vincere anche qualche trofeo“.

Il giocatore di origini maliane è il prototipo del centrocampista moderno. Il classe 1989 è dotato di un fisico possente, ma allo stesso tempo fa delle accelerazioni e delle intensità le sue principali caratteristiche. Sissoko riesce a farsi valere anche in fase di interdizione e negli inserimenti senza palla. Il suo ruolo? Il buon Moussa può giocare da vertice basso, da ala destra e da trequartista. Insomma, un acquisto che avrebbe dato valore al calciomercato Juventus. Tutto però sembra essere sfumato definitivamente. Il centrocampista resterà al Tottenham, con tanto di rinnovo del suo contratto.

