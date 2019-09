Pagelle Milan Fiorentina, i voti della partita di Serie A 2019-2020 che è andata in scena allo stadio San Siro di Milano.

Milan Fiorentina è stato il posticipo della sesta giornata di Serie A. Rossoneri e viola hanno dato vita a una partita godibile e giocata bene da entrambe le squadre in campo. Giampaolo e Montella hanno senza alcun dubbio avuto delle risposte dalla sfida odierna. Ecco le pagelle del match di San Siro.

Pagelle Milan Fiorentina, tutti i voti della partita

Donnarumma

Calabria

Musacchio

Romagnoli

Theo Hernandez

Kessie

Bennacer

Calhanoglu

Suso

Piatek

Leao

Pagelle Milan Fiorentina ci portano ora ad analizzare i voti della squadra di Montella:

Dragowski

Milenkovic

Pezzella

Caceres

Lirola

Pulgar

Badelj

Castrovilli

Dalbert

Ribery

Chiesa

Pagelle Milan Fiorentina, i migliori e i peggiori

Pagelle Milan Fiorentina ci permettono di analizzare le prestazioni di alcuni singoli. In casa rossonera ci si aspettava molto dal tridente offensivo formato da Suso, Piatek e Leao. Il polacco voleva aumentare il suo bottino di reti, mentre lo spagnolo aveva tutta l’intenzione di riprendersi finalmente la scena. Discorso molto diverso per l’ex Lille, che si sta pian piano adattando a un nuovo tipo di gioco e a un campionato differente.

In casa viola invece i fari erano tutti puntati sulla coppia d’attacco composta da Ribery e Chiesa. Il francese cercava la grande prestazione in quel di San Siro, per dimostrare di esser tutto fuorché un giocatore finito. Discorso un po’ simile per il suo partner di reparto, alla ricerca di conferme e di continuità. Un po’ come tutta la Fiorentina.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK