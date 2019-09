Conferenza Sarri pre Juventus Bayer Leverkusen: le parole del tecnico bianconero prima della sfida della seconda giornata dei gironi di Champions League.

Alle ore 14:30 ci sarà la conferenza stampa di Maurizio Sarri che anticipa la partita Juventus Bayer Leverkusen, che andrà in scena domani sera allo Stadium di Torino a partire dalle ore 21:00.

Conferenza Sarri, Juventus Bayer Leverkusen: le parole del tecnico

Il tecnico dei bianconeri parlerà dell’attuale situazione della sua squadra prima di Juve Bayer Leverkusen, dopo il successo contro la Spal e soprattutto dello stato di forma degli uomini chiave, magari svelando qualcosa riguardo alle probabili formazioni della sfida.

C’è grande attesa non solo per capire chi effettivamente scenderà in campo, ma anche e soprattutto per sentire le parole del mister della Vecchia Signora riguardo allo stato psico-fisico della squadra.

Come affronteranno gli avversari tedeschi, assolutamente da non sottovalutare, che nella prima giornata della fase a gironi di Champions League ha subito una pesante quanto inaspettata sconfitta in casa contro la Lokomotiv Mosca?

Staremo a vedere, la conferenza stampa di Sarri inizierà tra qualche ora ed il mister potrebbe svelare qualche novità inaspettata, anche se al momento risulta al quanto improbabile in quanto l’obiettivo dell’allenatore della Juventus sarà quello di tenere al sicuro le informazioni importanti.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK