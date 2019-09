Juventus Bayer Leverkusen probabili formazioni Champions League: Maurizio Sarri effettua tre cambi importanti rispetto all’ultima partita contro la Spal.

I bianconeri ripartono dalla Champions League dopo il buon successo in campionato contro la Spal e, soprattutto, dopo il deludente pareggio contro l’Atletico Madrid che è arrivato dopo una rimonta importante contro i Cholchoneros. Maurizio Sarri farà alcuni cambi rispetto all’ultima uscita: ecco chi potrebbe scendere in campo in Europa nella seconda giornata della fase a gironi.

Juventus Bayer Leverkusen Probabili Formazioni Champions League

Ci saranno 3 cambi nelle probabili formazioni di Juve Bayer Leverkusen in Champions League, tutti abbastanza importanti tra le fila dei bianconeri, a cominciare dal portiere che tornerà ad essere Szczesny, con Cuadrado terzino destro confermatissimo in difesa. Dalla parte opposta, invece, torna Alex Sandro dopo il grave lutto familiare che l’ha colpito.

La coppia di difensori centali sarà formata da Bonucci e De Ligt, con quest’ultimo chiamato a compiere un ulteriore salto di qualità dopo la positiva gara effettuata contro la Spal.

A centrocampo, dopo l’esperimento riuscito come esterno basso di difesa, Matuidi ritorna nel suo ruolo naturale sul centro-sinistra, con Pjanic in cabina di regia e Khedira a completare il reparto. Sulla trequarti con libertà di agire ci sarà Ramsey, in grande crescita, mentre in avanti spazio ad Higuain, che prende il posto di Dybala, e Cristiano Ronaldo.

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Higuain, Cristiano Ronaldo

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Hradecky; Dragovic, Bender, Sinkraven; Weiser, Baumgartlinger, Aranguiz, Volland; Amiri, Havertz; Alario

Infortuni Juve Bayer Leverkusen: giocatori non convocati

Per la Vecchia Signora la lista degli infortunati è davvero lunga, a partire da Giorgio Chiellini e Douglas Costa, che ne avranno ancora per parecchi mesi.

Dall’altra parte, invece, De Sciglio è in via di recupero ma è ancora presto per fare valutazioni, così come Danilo i cui tempi tuttavia dovrebbero essere relativamente brevi.

